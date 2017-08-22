Українські військові та сепаратисти повідомляють про пожежі через обстріли у зоні конфлікту

У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють про 8 випадків порушення режиму припинення вогню протягом доби 22 серпня. Обстріли тривають на всіх напрямках, однак їхня інтенсивність знизилась, йдеться у вечірньому зведенні.

Серед іншого, повідомляють про обстріли житлових кварталів у Красногорівці на Донеччині, та підпали сухостоїв, лісових насаджень та цивільних споруд.

«Вітер швидко розносить вогонь і іноді пожежі досягають українських опорних пунктів. Коли ж наші бійці і рятувальники намагаються загасити полум’я, по них працюють ворожі снайпери. Основна мета цієї тактики – знищити перед переднім краєм нашої оборони системи інженерних загороджень, мінні поля, демаскувати вогневі точки та позиції. Крім цього, такими обстрілами бойовики намагаються залякати місцевих мешканців, аби вони протестували проти обладнання українських укріплень на підступах до стратегічно важливих населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Вчора голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомив про пожежі у селищі Жованка та селі Водяному Ясинуватського району. За його інформацією, пожежа у Жованці почалася через обстріли. Щодо причин займання у другому випадку інформації немає.

Пізніше Жебрівський заявив також про пожежу у селі Новокам’янка Бахмутського району, яка знищила 4 з 5 будинків насленого пункту.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку українських військових. Представники угруповання «ДНР» також заявляють про обстріли їхніх позицій, через що у трьох населених пунктах почалися пожежі.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.