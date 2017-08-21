Жебрівський: На Донеччині зафіксували пожежі у двох населених пунктах, ймовірно – через обстріли

Голова військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про пожежі у селищі Жованка та селі Водяному Ясинуватського району, що виникли внаслідок обстрілів.

«Снаряд влучив у сарай на вулиці Журавського (у Жованці – ред.) й розпочалася пожежа. Крім того, загорілася й трава на Вернадського. ДСНС прибули на місце й застали вже 5 згорілих нежитлових будинків, у вогні – ще три. Станом на зараз, 17:30, вогонь вже приборкали, але бойовики знову розпочали обстріл, і чим він завершиться, один Господь знає», – написав Жебрівський у Facebook.

Окрім того, за його словами, у Водяному зранку горіли 8 нежитлових будинків та 3 сараї, вогонь вдалося погасити близько 17:30. Причини займання у цьому випадку ще встановлюються, зауважив голова адміністрації.

В угрупованні «ДНР» також заявляли у своєму вечірньому зведенні сьогодні про займання будівель у кількох населених пунктах.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

Вчора Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила, що найближчими днями в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.