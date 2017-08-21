Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні у найближчі дні – ДСНС

У найближчі два дні в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Зважаючи на такі прогнози, ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях і дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах», – заявляє ДСНС.

У службі нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу, розводити багаття у лісі й лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі й лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я, полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї, спалювати стерню і післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

У ДСНС повідомили, що впродовж минулого тижня врятували 31 особу і ліквідували 4340 пожеж.