Атмосферний фронт несе Україні прохолоду та дощі – синоптики

Атмосферний фронт, який несе відчутне похолодання і дощі, вже запанував на заході України, повідомляють синоптики. За даними сервісу wunderground.com, о 8:00 у Львові було хмарно, 13 градусів тепла, а впродовж дня температура не підніметься вище 20 градусів за Цельсієм.

«Скрізь у понеділок в Україні спека та сонце, а на заході хмари, дощі та +15+22 градуси. Беріть парасолі і одягайтеся тепліше. У вівторок фронт з дощами та похолоданням піде далі», – вказує синоптик Наталка Діденко.

21 серпня на більшій частині території України ще пануватиме спека: в Києві чекають до +32, у Дніпрі – до +34, у Херсоні – таку ж температуру, у Харкові – до +33. У вівторок або середу в більшості областей центру, сходу та півдня України стане прохолодніше до комфортних показників (близько +25 градусів удень), а на півночі задощить і похолодає майже по-осінньому – денні температури будуть меншими за +20.

Похолодання не буде тривалим – уже до кінця тижня синоптики очікують на повернення тепла, але позначки +30 градусів стовпчики термометрів фіксуватимуть хіба що в окремі дні в східних та південних областях.