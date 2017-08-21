Інтенсивність обстрілів українських позицій на Донбасі зменшилась за добу – штаб

Тринадцять випадків порушення режиму тиші з боку сепаратистів за добу 21 серпня зафіксував штаб української воєнної операції на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

За їхніми даними, обстріли українських позицій тривають на всіх напрямках, але їхня інтенсивність зменшилася порівняно із попереднім днем.

«Після вчорашніх обстрілів із використанням важкого озброєння бойовики перейшли, в основному, на гранатомети і стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією штабу, поблизу Зайцевого на Донеччині під вогонь іншої сторони потрапили будинки цивільних.

Угруповання «ДНР» у своєму вечірньому зведенні звинуватило українську сторону у спробі відновлення збройного конфлікту і пораненні цивільної мешканки у Ясинуватій та рятувальника у Донецьку, ще один рятувальник, за даними угруповання, загинув.

Угруповання «ЛНР» заявило про 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку українських військових.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.