До Міжнародного кримінального суду передали докази причетності Генштабу Росії до Іловайської трагедії – ГПУ

Головна військова прокуратура України передала до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали розслідування воєнних злочинів під час подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Про це зазначається на сайті Генпрокуратури.

За даними відомства, про підозру у посяганні на територіальну цілісність України, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством повідомлено заступника начальника Генштабу збройних сил Росії Миколі Богдановському.

«Крім того, за результатами розслідування агресивної (гібридної) війни Російської Федерації проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 89 осіб, у тому числі 43 громадянина РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва російських Збройних Сил (Міністр оборони Сергій Шойгу його перший заступник – начальник генштабу Валерій Герасимов та ще 9 генералів). Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання. До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян Росії, серед них 3 військовослужбовці російських Збройних Сил», – йдеться у повідомленні за 14 серпня.

Ні Міністерство оборони, ані Міністерство закордонних справ Росії наразі ситуацію не коментували.

За даними ГПУ, унаслідок раптового вторгнення 24–25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних сил Росії батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення поблизу міста Іловайськ на Донеччині.

Унаслідок цих подій загинули 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон, Збройні сили України зазнали значних втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривен, додають у прокуратурі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.