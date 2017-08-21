Українських військових обстрілювали з усіх частин Донецька – місцева мешканка

Таких важких обстрілів не було вже місяць, кажуть місцеві мешканці у Донецьку. За їхніми словами, вночі українських військових обстрілювали з кількох житлових кварталів міста. У штабі антитерористичної операції підтверджують сильні обстріли в районі Авдіївки, Пісків та інших прифронтових населених пунктів. А місцеві ЗМІ на окупованій частині Донеччини, які підконтрольні угрупованню «ДНР», обвинувачують українську армію в обстрілах Донецька

Жодного загиблого і п’ятеро поранених – такі результати важкої для української армії і мешканців фронтової зони минулої ночі. Речники антитерористичної операції кажуть про 47 обстрілів з боку бойовиків і визнають – армія активно відкривала вогонь у відповідь.

Бойовики вели вогонь, в тому числі з кількох житлових районів Донецька, розповідають очевидці.

Жителька Донецька Ольга (ім’я змінено з міркувань безпеки) розповіла Радіо Свобода, що таких потужних обстрілів з боку бойовиків не бачила вже близько місяця. Звісно, це не так, як було в Авдіївці взимку, проте зі звичайними нічними обстрілами порівнювати не можна, каже вона. Обстріли почались близько 20-ї години вечора і це були так звані «мінуси» – артилерійські снаряди летіли від Донецька в сторону контрольованої українськими військовими території.

Після 21-ї години стало дуже гучно. Спалахи були з усіх частин Донецька, а ми знаємо, що коли спалахи – то це стоїть важка техніка і стріляє

«Після 21-ї години стало дуже гучно. Було таке враження, що стріляють з різних частин Донецька. В основному, за звуковими враженнями, це були обстріли в сторону Пісок. Це була важка зброя, і це продовжувалося до 22:00-22:30. А потім усе вщухло. Спалахи були з усіх частин Донецька, а ми знаємо, що коли спалахи, то це стоїть важка техніка і стріляє», – розповіла Ольга.

Вона чула, як українські військові стріляли у відповідь, але, судячи з інформації, яка в неї є, вогонь у відповідь не був щільним. Офіційно бойовики повідомляють про обстріли Донецька і Ясинуватої, де одна з мешканок отримала поранення. За їхнім твердженням, обстріли пошкодили сім домівок у різних районах Донецька.

Запис вибухів і обстрілів в Донецьку з’явився в одному з твітер-акаунтів мешканця міста із нікнеймом «Некромансер».

​Один із військовослужбовців, який перебував у Пісках, підтвердив Радіо Свобода, що обстріли були дуже серйозні. «Були і міномети 120-міліметрові, і крупнокаліберна артилерія, 122 і 152 міліметрів. Близько опівночі по позиціях працював танк», – говорить український боєць.

Бойовики щільно обстрілювали промислову зону в Авдіїці

Родіон Лебедєв мешкає в селищі Опитному, неподалік Пісків, а працює в Авдіївці. У ніч на понеділок він вдома не був, але вранці говорив із родиною телефоном. Колишній депутат Ясинуватської міської ради каже, що обстріли вони чули, але по самому населеному пункті снаряди не влучили.

«Ввечері було дуже гучно, але не по селищу. Мабуть, по краях Опитного, але глобального нічого не було. Вранці, кажуть, уже було нормально. До селища приїхав на моніторинг «Червоний хрест». Якщо б було щось дуже погане, ми б знали», – каже Лебедєв.

Нещодавно в селищі згоріло дві вулиці, близько 10 будівель, і до них вперше за 3 роки приїхала пожежна машина.

Речник АТО Анатолій Стельмах розповів, що серйозне загострення також було поблизу Авдіївки – по опорних пунктах української армії стріляли з різних типів озброєння.

Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. А згодом випустив 16 снарядів із переносної реактивної пускової установки «Град»

«Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. А близько 18-ї години спочатку бив із мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів із переносної реактивної пускової установки «Град» «Партизан». Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць», – розповів Стельмах.

Розвідники повідомляють, що минулого тижня загинуло 30 бойовиків російсько-гібридних сил, ще 51 – отримав поранення. Також вогнем артилерії знищили три одиниці військової техніки – міномет, вантажівку і танк.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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