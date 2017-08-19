Один військовослужбовець поранений через обстріли бойовиків поблизу Кримського – штаб

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що один український військовослужбовець зазнав поранень сьогодні через обстріли бойовиків поблизу Кримського на Луганщині.

«Сьогодні під ворожим вогнем опинились українські укріплення на підступах до Пісків, Зайцева, Новолуганського. На луганському напрямку бандити сконцентрували активність поблизу Кримського. Тут злочинці двічі відкривали вогонь по наших бійцях. У результаті – один український військовий отримав поранення», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що підтримувані Росією бойовики стріляли також біля Павлополя і Старогнатівки, випустивши в бік позицій ЗСУ понад 20 мін.

Раніше у штабі АТО повідомили, що за минулу добу було зафіксовано 25 обстрілів бойовиками українських позицій на Донбасі. Водночас бойовики з угруповання «ДНР» заявили про 39 випадків порушення режиму тиші з боку ЗСУ, луганські бойовики стверджують, що українська сторона стріляла тричі по підконтрольних угрупованню «ЛНР» територіях попередньої доби.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.