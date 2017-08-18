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18 Серпень 2017, Київ 19:03
Новини | Події

Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центру штабу, це сталося внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків з мінометів спостережного пункту українських військових неподалік Кримського.

За даними штабу, на донецькому напрямку 4 рази бойовики із гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення українських військових в Авдіївській промзоні, також були обстріли сил АТО неподалік селища Зайцева і шахти Бутівка.

Бойовики з угруповань «ДНР» заявляють про поранення чоловіка в Зайцеві внаслідок обстрілів українських військових, а в угрупованні «ЛНР» стверджують про дев’ять порушень режиму тиші минулої доби.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

За останніми даними ООН, внаслідок збройного конфлікту, який триває на частині Донбасу від квітня 2014 року, загинули близько 10 тисяч людей.

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