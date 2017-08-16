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Опорная школа в Мариуполе Донецкой области, реконструкция которой ведется в настоящее время, не откроется к началу учебного года. Решение о том, что в Мариуполе на базе школы №66 начнет работать одна из самых современных школ, было принято еще в прошлом году. Но уточненная проектно-сметная документация на реконструкцию поступила в департамент капитального строительства области с задержкой на полгода. Ход реконструкции опорной школы находится под контролем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Мариупольская опорная школа – одна из 28 опорных школ Донецкой области, которые сейчас находятся в стадии реконструкции. По масштабам технического оснащения она будет второй в Украине. Подобный проект реализуется в Одессе. Сроки реконструкции опорной школы затягиваются по ряду причин. Отсутствие опытных проектировщиков, большинство из которых сейчас работает за пределами Украины, существенные изменения проектной документации в ходе реконструкции и нарушение сроков ее подачи в соответствующие структуры, отсутствие опыта строительства подобных объектов у городской власти Мариуполя – основные из них, сказали в департаменте капитального строительства области.

Когда они дают задание проектировщикам, даже не подписывая бумажного задания на проектирование, или он занимает одну страницу. И это на школу, которая стоит 50 миллионов гривен. Никто не рассчитывал, что область даст такой мощный финансовый ресурс. Такие школы – это прорыв нашей области в будущее

«У нас не было опыта реализации подобных проектов у городской власти. Поэтому они сами не понимают того, что они могут, вернее, обязаны получить от реализации этого проекта. Когда они дают задание проектировщикам, даже не подписывая бумажного задания на проектирование, или он занимает одну страницу. И это на школу, которая стоит 50 миллионов гривен. Такого не должно быть. Люди не понимают, что им нужно делать с этой школой. Все думали, что покрасят стены, заменят пол, может, дадут новые парты. И все. Точка. Никто не рассчитывал, что область даст такой мощный финансовый ресурс для того, чтобы наши донецкие дети получили качественное образование, получили современное оборудование. Такие школы – это прорыв нашей области в будущее», – сказал начальник департамента капитального строительства Донецкой области Юрий Винокуров.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что на строительном рынке Украины в настоящее время сложно найти строительную компанию с достаточным оборотным капиталом и безупречной репутацией. Мариуполь не стал исключением.

​Жебривский потребовал от подрядчика ускорения сроков реконструкции на всех участках, а для продолжения финансирования указал на необходимость оперативного документооборота. В целом работой подрядчиков был не доволен.

​В настоящий момент в школе заменена система отопления и энергоснабжения, отремонтирована кровля и заменены оконные блоки. Ведутся фасадные работы и работы на пришкольной территории. Ремонт всех кабинетов школы может быть закончен в течение месяца, полное завершение работ, по мнению Павла Жебривского, возможно только к концу ноября. Это самый оптимистичный прогноз. А учитывая объем работ, которые еще предстоит сделать, и проблемы, связанные с подрядчиком, наиболее вероятным сроком ввода в эксплуатацию опорной школы в Мариуполе называют январь 2018 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)