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Первый и единственный в Мариуполе хостел открыл переселенец из оккупированной Саханки Николай Петаев. Почти год потребовался переселенцу, чтобы открыть его и принять первого постояльца. Теперь к нему едут не только те, кому нужен бюджетный ночлег, но и иностранцы, решившие увидеть своими глазами, как живёт прифронтовой город. У бывшего ветеринара началась новая жизнь в Мариуполе.

32 летний переселенец из оккупированной Саханки Николай Петаев приехал вместе с семьёй в Мариуполь в январе 2015 года, сазу же после того, как в посёлок вошли вооружённые боевики. Уже был обстрелян микрорайон «Восточный», начались массовые обстрелы окраин Мариуполя и прилегающих сел.

Первые месяца три были пустота и отчаяние. Жизнь прервалась. Вообще было непонятно, что будет с Мариуполем. Я был военнослужащим, был учителем в школе. Своего дела у меня никогда не было

«Первые месяца три были пустота и отчаяние. Жизнь прервалась. Вообще было непонятно, что будет с Мариуполем. Заниматься ли здесь чем-то и как строить свою жизнь дальше? Потом этот момент прошёл. Я понял, что надо действовать. Я никогда не занимался коммерческой деятельностью. Я был военнослужащим, был учителем в школе. Своего дела у меня никогда не было», – рассказал Николай.

Ветеринар по образованию, он полгода стажировался в мариупольской ветеринарной клинике в надежде получить работу и поддержать семью. Но встреча с друзьями и переселенцами, уже открывшими своё дело в Мариуполе, изменили его планы. Идея по созданию хостела возникла не сразу. Сначала в полуподвальном помещении было создано место для тех, кому нужна тишина, чашка кофе, доступ к интернету и работа за компьютером. Такое безалкогольное антикафе, как называет его Николай. Выяснив, что многим негде остановиться в городе, а зачастую дорого, Николай, объединившись со своими друзьями-одногодками, принялся за ремонт пустующей комнаты. Так в Мариуполе появился недорогой хостел.

Оказалось, что в Мариуполе, который живёт мирной жизнью, путешественникам негде остановиться. Все либо дорого, либо ничего нет

«Оказалось, что в Мариуполе, который живёт мирной жизнью, путешественникам негде остановиться. Все либо дорого, либо ничего нет. Мы решили сделать альтернативу. Сделали хостел. Хостел, который сделан, как был задуман. Чтобы помимо места, где человек может переночевать, ещё было место для общения. Где можно пообщаться с такими же людьми, как и он, может, поделиться информацией и просто весело провести время», – говорит переселенец.

Житель Донецка Илья приехал оформить документы. Нашёл хостел в социальной сети и живёт здесь уже несколько дней.

Я посмотрел фотографии, почитал отзывы и решил здесь остановиться. Нахожусь здесь уже второй день и ещё дней на пять задержусь

«Все началось с того, что мне нужно было остановиться в Мариуполе. Я вбил в поиск «ВКонтакте» «хостел Мариуполь» и мне выдало эту группу. Я посмотрел фотографии, почитал отзывы и решил здесь остановиться. Нахожусь здесь уже второй день и ещё дней на пять задержусь», – поделился впечатлениями Илья.

С миру по нитке

Персонала в хостеле нет. Николай всю работу выполняет сам. А мелкие поручения по хозяйству делает 6-летняя дочь Даша. Ремонт помещения и вся мебель в хостеле сделаны из подручных материалов своими руками, а необходимая в быту техника – от чайника до стиральной машины – подарены или отданы в длительное пользование друзьями и знакомыми.

Я вообще-то парень из села. Там все делаешь либо сам, либо сам

«Я вообще-то парень из села. Там все делаешь либо сам, либо сам. Посмотрели в магазинах кровати. Очень дорого и весьма сомнительного качества. И тут сработало: «А давайте сделаем сами!». Это забрало уйму времени. На изготовление кроватей мы потратили несколько месяцев», – рассказывает Николай.

Хостел работает всего два месяца, постояльцев ещё не много, а его владелец уже думает оборудовать дополнительную комнату. Говорит, нужно создать условия и для пожилых людей, и для женщин, для которых пребывание в общей комнате не всегда комфортно.

А слухи о том, что в городе есть недорогое жильё, быстро распространяются среди местных. Жительница Мариуполя Инна Дунай поселила в хостеле своего знакомого-иностранца.

К большому сожалению, хостелов в Мариуполе больше нет. Это единственный. И мы очень рады, что он открылся

«Я пришла сюда в гости. У меня здесь гостит друг. Он иностранец. К большому сожалению, хостелов в Мариуполе больше нет. Есть мини-гостиницы, есть частные дома, частные гостиницы, а хостелов нет. Это единственный. И мы очень рады, что он открылся», – сказала Инна Дунай.

Недорогое жилье набирает популярность среди жителей оккупированных территорий, командировочных и туристов. А молодой предприниматель уже точно знает, чем будет заниматься и чему посвятит своё время и силы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)