Ольга Коренева

(Друкуємо мовою оригіналу)

Сумы – Не опустить руки, но и помогать другим решила семья переселенцев из Донецка. В 2014 году боевые действия на Донбассе заставили семью Абаевых покинуть родной город. С двумя детьми они переехали в Сумы. Уже здесь врачи диагностировали младшему сыну аутизм. Не найдя подходящего специализированного учреждения, Елена и Роман решили создать свой центр и помогать таким же семьям с особенными детками.

За почти полтора года существования центра для детей с особенностями в развитии «Счастливые дети» его специалисты помогли 123 семьям. По приезду же пара Абаевых считала Сумы временным пристанищем. Доцент кафедры менеджмента Елена и предприниматель Роман, занимающийся до этого мебелью, мечтали о своем кафе. Но так как они не смогли найти в городе учреждений с современными методиками помощи для своего сына, у пары появилась сумасшедшая для них, на тот момент, идея.

Мы начали искать помощь нашему малышу. Должна быть ежедневная реабилитация. Таких услуг мы в Сумах не нашли. И тогда решили открыть в Сумах такую школу

«Жизнь сама нас так направила к тому, что мы начали искать помощь нашему малышу. Кроме медицинского наблюдения, нужна обязательно еще и педагогическая коррекция мощная. И это должна быть ежедневная реабилитация. Таких услуг мы в Сумах не нашли. И тогда решили открыть в Сумах такую школу. Я сомневалась, но Роман сказал, что всё у нас получится, все будет хорошо, мы попробуем», – рассказывает директор Центра «Счастливые дети» Елена Абаева.

Выбор в пользу действия

Всегда нужно искать возможности, уверены супруги. Свою они нашли в Facebook. В последнюю ночь перед дедлайном Абаевы заполнили заявку на грант одного из проектов для переселенцев. Следующим утром получили судьбоносный звонок. Роман же говорит, хоть неизвестность и была, а вот сомнений нет, ведь главное – не останавливаться.

Сразу не видно, как оно будет. Всегда нужно делать выбор в пользу действия

«Всё всегда происходит к лучшему. Действительно, сразу не видно, как оно будет, а можно посмотреть только из сегодняшнего дня назад. Всегда нужно делать выбор в пользу действия», – считает Роман Абаев.

«Чудо бывает, но к нему нужно идти»

Семья Абаевых нашла призвание не только себе, в их центре так же работают и другие переселенцы. Алина Мирясова, окончив университет в Горловке, так же попала в Сумы. Говорит: теперь в другом месте себя и не видит, а команду центра называет «командой мечты». Алина рассказывает: в комплексной систематичной работе нуждаются не только дети, но и их родители. Ведь самое главное, чтобы ребенок имел возможность развиваться в благоприятной среде: как со специалистами, так и дома.

Работая с детьми, мы параллельно работаем с родителями

«Не все родители понимают, что нужна педагогическая коррекция. Кто-то ищет волшебную палочку, волшебную таблетку, которая одним разом все это уберет. Чудо бывает, но к этому чуду нужно идти, долго и кропотливо. Поэтому, работая с детьми, мы параллельно работаем с родителями. Объясняем, насколько важно то, как мы с ребенком взаимодействуем, как подаем информацию, как он отвечает», – рассказывает практический психолог центра Алина Мирясова.

Впереди – больше планы

И хотя пришлось пройти немало бюрократических препятствий и, наверняка, многие еще впереди, говорит Елена Абаева, останавливаться не собираются: уже есть большие планы – филия центра для бесплатной помощи малообеспеченным семьям.

Идея такова, чтобы в этом центре оказывались услуги и бесплатные для деток, в том числе и для деток переселенцев

«Идея такова, чтобы в этом центре оказывались услуги и бесплатные для деток, в том числе и для деток переселенцев. Всем тем семьям, которые не могут самостоятельно оплачивать такие услуги. Мы основали общественную организацию в прошлом году и стараемся в этом направлении её развивать. Сейчас пишем различные программы, запросы на международные фонды», – говорит Елена Абаева.

Помещение уже нашли. Сейчас Абаевы собирают деньги на его ремонт и оборудование всем необходимым. И хотя этот этап еще не пройден, супруги уже знают, как развиваться дальше. В долгосрочных планах – открытие целой специализированной школы для детей с особенностями в развитии.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)