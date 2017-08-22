(Друкуємо мовою оригіналу)

Горит донецкая степь. Накануне в области сгорело целое село: в маленькой Новокаменке из 5 домов было огнем полностью уничтожено 4. И это – не единственный большой пожар за последние сутки. По данным украинских военных и спасательных служб, в результате обстрелов постоянно поджигаются дома мирных жителей, хозпостройки, поля и леса. В поселке Жованка после умышленного поджога сгорело 19 домов. В штабе АТО уже назвали такие действия «Тактикой выжженной земли». Гасить пожары приходится под обстрелами, также работе огнеборцев мешают и взрывоопасные предметы – мины и боеприпасы.

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Боевики используют для поджога зажигательные боеприпасы, в результате таких обстрелов. Это своеобразная тактика выжженной земли. Они хотят после себя выжечь все города, села, сады

В Донецкой области объявлена пятая наивысшая степень пожарной опасности. В регионе более месяца стоит жаркая засушливая погода. Этим пользуются незаконные вооруженные формирования, когда во время обстрелов специально поджигают поля, леса и дома жителей близлежащих сел. Цель – уничтожить инфраструктуру, урожай, дома жителей, рассказывает спикер штаба АТО Анатолий Стельмах: «Боевики используют для поджога зажигательные боеприпасы, в результате таких обстрелов очень быстро возникает огонь, и пожары очень быстро распространяются. Это своеобразная тактика выжженной земли. Они хотят после себя выжечь все города, села, сады. Мы убеждаемся, что боевики не собираются идти ни на какие мирные соглашения».

По данным штаба АТО, по состоянию на утро 22 августа лишь в поселке Жованка после умышленного поджога сгорело 19 домов, в которых в свое время жили мирные украинцы. Продолжаются пожары в населенном пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов.

Пожарные выезжают на место, но там начинаются обстрелы – Бахал

21 августа в поселке Зацево и в городе Марьинка пожарные тушили дома, загоревшиеся от обстрелов. До этого 19 августа в Ясиноватском районе сгорело 22 хозпостройки и дачных домиков. Как только пожарные выезжают на место возгорания, по ним начинают вести огонь боевики, рассказывает спикер службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал: «Пожарные выезжают на место пожаров, когда наступает тишина. Но когда они уже работают на месте, то могут начаться обстрелы. Есть еще такая опасность, как заминированные территории. Недавно в Краматорском районе горел лес, на его территории были взрывоопасные предметы. Гашение пожара на заминированной территории невозможно».

В Донецкой области из-за пожара сгорели почти все жилые дома села Новокаменка

Пожары возникают не только в результате обстрелов. Часто причина – в неосторожном обращении с огнем, рассказывают в управлении по чрезвычайным ситуациям. Главврач центра первичной помощи Волновахского района Евгения Юрченко рассказала, что жару и дым от пожаров многие плохо переносят, обостряются хронические заболевания: «С повышением температуры воздуха организм теряет много жидкости, идет сгущение крови, учащаются инсульты, инфаркты. Обочины горят, лесопосадки горят, я думаю, это – неосторожное обращение с огнем, сигарету или спичку бросили и все».

В Донецкой области из-за пожара сгорели почти все жилые дома села Новокаменка в Бахмутском районе. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Причина – неосторожное обращение с огнем.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)