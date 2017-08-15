У СЦКК заявляють про домовленість щодо «режиму тиші» під час гасіння пожежі на Донбасі

Українська сторона Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє про домовленість щодо утримання «режиму тиші» під час гасіння пожежі в низці населених пунктів.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, пожежа сталася 14 серпня в населених пунктах Авдіївка, Катеринівка, Мар’їнка та Опитне.

«Загоряння висталися внаслідок як обстрілу позицій українських військових, так і самозаймання або перекидання вогню з прилеглих полів. Завдяки таким скоординованим діям сторін вдалося відвести загрозу пожежі від житлових кварталів населених пунктів, упередити майнові втрати,можливо, і людські жертви», – йдетьсяу повідомленні.

У СЦКК наголошують, що організовані спільні дії свідчать про те, що сторони здатні ефективно виконувати «завдання, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».

Про «режим тиші» на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях