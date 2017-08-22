Які новини про переговори з Сурковим привезе до Києва «яструб» Волкер?

Курт Волкер, який замістив Вікторію Нуланд на посаді спецпредставника Державного департаменту США у справах України, має низку важливих зустрічей напередодні візиту до України. Після закритої від преси розмови у Мінську із Владиславом Сурковим, якого називають координатором дій Кремля в Україні, він прилетів до Вільнюса на зустріч із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Лунали заяви про те, що конфлікт на Донбасі загрожує усій Європі, що слід тиснути на Росію міжнародною спільнотою, аби та дотримувалась домовленостей. Вже у середу спецпредставник Волкер прилетить до Києва і разом із міністром оборони США Джеймзом Маттісом залишиться на святкування Дня Незалежності України – 24 серпня. Чи варто чекати від цього візиту гучних заяв?

За умов тривалої окупації Криму та агресії Росії на Донбасі Україна потребує міжнародної підтримки. Зокрема, слід зберігати санкції – про це говорили спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер із президентом Литви Далею Ґрібаускайте.

Проте і Київ має виконувати «домашнє завдання»: реформи правоохоронної системи, економічні трансформації та боротьба з корупцією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби литовського президента.

Обговорили сторони і питання реалізації Мінських угод. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що міжнародна спільнота повинна активізувати зусилля і підштовхнути Росію виконувати зобов’язання – вивести зброю із Донбасу та припинити підтримку сепаратистських угруповань.



«Рішення США призначити досвідченого дипломата, який гарно знає цей регіон, свідчить, що США зацікавлені в укріпленні своєї ролі в Україні і регіоні», – передає слова Лінявічюса сайт МЗС Литви.

А Волкер у відповідь зазначив, що допомога Литви у вирішенні конфлікту на українській території широко відома і високо цінується.

«Привітав гарного друга, спецпредставника Волкера. Трансатлантична єдність і принципова позиція – ключ до припинення агресії Росії проти України»



А після зустрічі Курта Волкера з Владиславом Сурковим радник російського президента прокоментував, що ситуація на Донбасі «не може влаштовувати ні конфліктуючі сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню». І що у цьому згодні і Росія, і Сполучені Штати. За словами Суркова, дискусія велась із повагою, проте «серйозно, без ілюзій і упередженості».

«Домовились про продовження спільної роботи. Визначили теми для наступної зустрічі. Погодились на тому, що мирний процес і у політичному контексті, і в галузі безпеки може і повинен іти швидше», – коментував 21 серпня для російського «ТАСС» Владислав Сурков.

Курта Волкера називають «яструбом» дипломатії

Експерти згодні у тому, що Волкер веде переговори, знаючи, про що говорить. Окрім того, що він є провідним американським фахівцем в галузі міжнародних відносин і національної безпеки, зокрема, по регіону Європи та Євразії, він ще і бачив події на сході України на власні очі. Саме на Донбас Волкер приїхав у липні, незабаром після призначення на посаду.

«Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України. Як я зрозумів, це – не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока – людські життя», – сказав він під час візиту в прифронтову Авдіївку (Донецька область) 23 липня.

Раніше Курт Волкер досить жорстко закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа протистояти викликам Росії як агресора на території України, виступаючи на слуханнях у комітеті Сенату США. Спецпредставник також підтримує надання Україні захисного озброєння, адже це «дасть можливість захищатись від Росії».

Проте експертам складно прогнозувати, які тези привезе до Києва вже 23 серпня Курт Волкер, якого називають «яструбом» щодо російського питання, складно. Він майже не коментував своїх зустрічей з Сурковим та Ґрібаускайте, каже експерт-міжнародник, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

З одного боку, Волкер послідовно дотримується позиції Києва та засуджує агресію Кремля, і зміни риторики не слід чекати.

«Навряд зараз ми почуємо якісь позиції офіційні, тому що це – перші зустрічі, коли відбувається «промацування» один одного», – каже експерт.

З іншого боку, Сурков за результатами зустрічі заявляв про якісь новаторські підходи у Мінському процесі – і це насторожує, каже Яременко.

«Ще і враховуючи, що у нас закінчується термін дії закону щодо особливого статусу Донбасу, а отже, Україні треба буде щось робити в цьому плані. Тому, звичайно, тут є певна небезпека: чи новий поштовх консультацій навколо війни в Україні не призведе до того, що на Україну поновиться тиск щодо виконання тієї політичної частини, яка не лише невигідна, але і дуже небезпечна», – говорить Яременко.

Курт Волкер – досить нова людина на посаді спецпредставника Державного департаменту США у справах України, проте не слід порівнювати його тактику переговорів із тим, як вела справи Вікторія Нуланд. Адже ключовий фактор, який на це впливає – власне, позиція держави, каже екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. І посилення Вашингтоном санкцій наприкінці червня свідчить, що вони готові протидіяти Кремлю, каже експерт.

«Оскільки Російська Федерація не розуміє мови цивілізованого діалогу, а розуміє лише мову санкцій, мені здається, це зараз єдиний спосіб впливу на Росію. І чим більшими будуть санкції, тим більше можливостей виходу з глухого кута», – додав Огризко.

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що планує вже у середу 23 серпня обговорити з Куртом Волкером переговори, які той мав із Сурковим. І вже після цього обоє, сказав Клімкін, детально прокоментують ситуацію.