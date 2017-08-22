(Друкуємо мовою оригіналу)

На Донбассе меньше испытывают ощущение незащищенности. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Но вместе с этим треть опрошенных жителей региона затруднилась ответить на вопрос, гордятся ли тем, что являются гражданами Украины. Как поменялись настроения украинцев к 26-му году независимости? И в чем еще по настроениям от остальной страны отличается Донбасс? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили заместитесь директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха и глава Кризисного медиацентра «Северский Донецк» в Северодонецке, активист и депутат Елена Нижельская.

– Можно ли сравнить Украину, которой на днях исполнится 26 лет, с молодым человеком. Если да, то как он себя чувствует?

Государство приобрело черты человека, но до конца не оформилось в самодостаточную личность

​Евгений Головаха: Я бы не рассматривал в отношении государства эпохи государства как один год человека. В этом смысле мы далеко не 26-летние, может быть, мы только вошли в подростковый возраст. В метафорическом смысле можно сказать, что государство приобрело черты человека, но до конца не оформилось в самодостаточную личность.

– Из тех исследований, которые обнародовали крупнейшие социологи, в том числе и Вы, что Вас больше всего поразило? Какие тенденции?

У жителей Донбасса алармистских эмоций меньше, как ни странно. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах

​Евгений Головаха: Основная тенденция то, что, по сравнению с 2016 годом, не произошло ухудшения. Более того, ели говорить о социальном самочувствии, то даже есть небольшой позитив. Люди притерпелись и адаптировались и не чествуют себя так плохо, как можно было, учитывая реальные обстоятельства. Но что интересно, что у жителей Донбасса алармистских эмоций меньше, как ни странно. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Например, нападения врага на Западе боятся 50%, а на Донбассе чуть меньше 30%. И там меньше испытывают ощущение незащищенности. Эти люди боятся безработицы. Но в тоже время на Донбассе наибольшее количество людей, которые затруднились ответить по поводу своего эмоционального состояния.

То, что мы останемся без света, более близка и актуальная угроза, чем угроза вторжения

​Елена Нижельская: Ощущение защищенности также дает общение с военными, с волонтерами. И да, я могу также подтвердить, что страх лишения заработка более актуален, чем военные действия. То, что мы останемся без света, более близка и актуальная угроза, чем угроза вторжения.

– Вы говорите об экономической ситуации, а есть ли политический дискурс? Или люди отложили их до лучших времен? Что происходит в душах людей, которые не могут ответить на вопросы социологов о том, гордитесь ли вы тем, что являетесь гражданином Украины?

Елена Нижельская: Часть людей, которые не отвечают на эти вопросы, не отвечают не потому, что не могут определиться, а потому, что просто не хотят говорить. Это связано, с одной стороны, со страхом, а с другой – неумением и отсутствием опыта анализировать информацию. Они ждут, что кто-то укажет им путь. Что касается политической ситуации, то традиционны элиты, которые у нас сформировались, снова чувствуют себя уверенно и противодействовать очень сложно. Но за эти годы войны сформировался и маленький пул людей, которые готовы демонстрировать новое качество политики и пытаться изменить ситуацию теми небольшими ресурсами, которые у них есть.

Звонок из Старобельска: Тема: чего хотят украинцы? Они хотят независимости. Того, чего хотели 26 лет назад. Украинской власти или хотя бы проукраинской, которой у нас нет 26 лет. Хотят людей, для которых Украина не бизнес-проект, не ресурс. К сожалению, все ети революции – это социальный лифт, карьерные трамплины.

– Возвращаясь к вопросу о неопределившихся. 39% гордятся тем, что являются гражданами Украины, 27% не гордятся, около 34% не смогли ответить.

Евгений Головаха: Мне даже нравится, что есть плюрализм мнений на Донбассе. Процесс медленный, но идет. Появились даже 17% тех, кто осознал, что НАТО может быть защитой, а не угрозой. Сейчас на Донбассе формируется ситуация, которая была в Украине 7 лет назад, когда общественное мнение не едино – это основа плюрализма. Что из этого выйдет – другой вопрос. Но я так думаю, что Донбасс приобретает черты плюралистического региона. Ранее там было все однозначно.

– Но все-аки это данные без оккупированных территорий.

Евгений Головаха: На то они и оккупированные. Там проводить опросы сейчас бессмысленно.

– Также огромное количество людей выступают за теоретический союз с Россией и Беларусью. 33% выступают за этот союз, 29% против. Если война людей не переубедила в том, сто с Россией не стоит дружить, в НАТО вступать, то стоит ли влиять на них или нужно учиться жить вместе?

Евгений Головаха: В любой стране полно людей с другим мнением. Это не ужас страны, это ее по-своему богатство. Надо умет вести с такими людьми дискуссию, уметь переубедить, сохраняя толерантность. Но лучшее доказательство – практические действия.

Елена Нижельская: Я тоже являюсь сторонником диалога, но я понимаю насколько это сложно. Радикализированные элементы есть с обеих сторон и попытка установить диалог очень часто становится поводом для провокаций. Без разговора у нас действительно нет будущего. Но, к сожалению, навыков вести диалог нет ни у одной стороны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)