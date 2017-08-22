(Друкуємо мовою оригіналу)

В преддверии Дня Независимости Радио Донбасс.Реалии спросило жителей Мариуполя Донецкой области, Северодонецка Луганской области и переселенку из Макеевки, находящейся сейчас по другую линии огня, что, по их мнению, приобрела, а что потеряла Украина от Независимости?

Мариуполь: «Что приобрели украинцы и Украина? Приобрели свободу!»​

Последний уикенд лета в Мариуполе выдался жарким: полупустой город, последние дни курортного сезона. Донбасс.Реалии обратились к мариупольчанам на улицах, и вот что услышали в ответ:

Надо жить с этой страной, работать и терпеть

«О потерях и приобретениях можно говорить часами. Единственное, что я хочу сказать, 26 лет Независимости страны по меркам истории – ничтожно мало. По сути, наша страна – ещё младенец. Наша страна переживает волнующие дни возвышающего очищения умов и сердец. Я думаю, что надо жить с этой страной, работать и терпеть».

«Потеря была – потеря ядерного оружия. Все остальные потери были связаны с изменением экономической модели Украины, которое совпало по времени с независимостью. Уже это изменение экономической модели привело к тому, что украинцы потеряли уважение к закону и почти потеряли чувство собственного достоинства. Я говорю сейчас не про всю Украину, я говорю о Донецкой области. Что приобрели украинцы и Украина? Приобрели свободу».

Когда мы жили в Советском Союзе, мне даже не приходило в голову, насколько близка та же Европа. Насколько близка Прага или Варшава

«Когда мы жили в Советском Союзе, мне даже не приходило в голову, насколько близка та же Европа. Насколько близка Прага или Варшава. Граждане Независимой Украины уже мыслят другими категориями, они уже давно причисляют себя к гражданам Европы. Воспринимают нашу территорию как европейскую. Многое меняется, не только в возможностях куда-то уехать, но и в мировоззрении людей. Для национального государства иметь независимость и иметь возможность решать свои проблемы в соответствии со своими потребностями, в том числе и национальными – очень большое приобретение».

​Северодонецк: «Я радуюсь, когда вижу днепропетровскую обувь на рынке»

В Северодонецке, нынешнем областном центре Луганской области, в ответ мы услышали:

«Люди обнищали, уверенность потеряли. Люди хоть и за независимость, но всё это так опошлили... Нам же «грузили», что мы можем салом до Москвы дорожку устелить! У нас же всё есть: и нефть, и газ. А выходит, что каждый стал боярином в своём государстве».

Я радуюсь, когда происходит что-то хорошее

«Я радуюсь, когда происходит что-то хорошее. Даже когда у нас во дворе положили асфальт, я радуюсь. Я радуюсь, когда я вижу днепропетровскую обувь на рынке, хорошую. Все-таки наша обувь, не какая-то там привозная! Я радуюсь! Хотелось бы побольше радоваться».

«Потерь очень много. Война – разве это не потеря?»

«Много плюсов – строятся дороги, да и с работой тоже лучше».

Макеевка: «Мы узнали, что, оказывается, у нас вполне боеспособная страна»

Светлана – переселенка из оккупированной Макеевки. Сейчас она живет в другом городе, на подконтрольной Киеву территории, в каком, просила не разглашать: у женщины остались родственники по другую сторону фронта:

Мы ближе к какому-то будущему, о котором мы читали в книжках 26 лет назад, ближе, чем многие другие страны

«Приобрели, конечно, больше, чем потеряли. Определённая самостоятельность, какая она по качеству – это уже другой вопрос. Мы продолжаем жить, бороться. Мы узнали, что, оказывается, у нас вполне боеспособная страна, которая способная сдерживать натиск внешних, а то и внутренних врагов. Приобрели определённую жизненную свободу идей. Мы ближе к какому-то будущему, о котором мы читали в книжках 26 лет назад, ближе, чем многие другие страны. Что потеряли? Самое страшное, что мы потеряли – это люди, которые покинули Украину. Люди, которые не дождались каких-то светлых дней в своей жизни».

«Украина потеряла земли, но приобрела имя»

А вот как ответили на тот же вопрос читатели в соцсетях Донбасс.Реалии:

«Приобрела доступ к международной продукции, возможность конкурировать на международных рынках, доступ к литературе, кино, музыке. Экономика: потеряла дефицит, иллюзии стабильности и уравниловки, неконкурентоспособные предприятия».

«Потеряла земли, приобрела имя. Раны заживут, а имя останется на века».

Я знайшов себе. Я почав говорити українською. Я перестав смітити на вулиці. Я почав любити країну

«Я знайшов себе. Я почав говорити українською. Я зрозумів, що таке «Московія». Я перестав смітити на вулиці. Я почав любити країну – мою Україну!».

«Отримала шанс вирватися з Blood Lands Bound в рідну західну цивілізацію. Втратила? Втратила час, роблячи все повільно і половинчасто».

«Втратила повну владу над всіма структурами в країні – освіта, виробництво, медицина. Отримала мовну незалежність, самовизначеність на державному рівні, національну ідентичність. Ми – народ України з різними націями, незважаючи на мови, є українцями».

«Раньше космические программы делали, прорывы в медицине, машиностроении и металлургии. Теперь бутерброды в виде трезубца выкладываем, чтобы из космоса лучше видно было. Но песни у нас хорошие».

«Раньше «космические программы делали» в то время, как наши родственники (были – ред.) в могилах, а то и в братских котлованах несколько десятков лет от НКВД(КГБ)шной пули или от болезней, сопутствующих отдыхающим по путевкам «из Лубянки» украинским туристам».

​«Надбано курс «Історія України», втрачено «Историю народов СССР». Надбано – ми українці, втрачено (не остаточно, на жаль) – «мы советский народ».

«Маємо свободу, свою державу, а тих, хто вважає, що все втратив, ніхто в нашій вільній країні не тримає».

«Свобода денег не приносит. Надежда порядка не даёт».

«Маємо волю і надію! Все інше наживемо, і наведемо лад в країні».

«Україна отримала майбутнє! А втратила? Ні, нічого не втратила, просто скинула як баласт все, що їй заважало жити по-людськи».

«Майбутнє отримали, цього вистачить, бо все залежить від нас».

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)