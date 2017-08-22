На День незалежності і День прапора на українських вулицях працюватимуть 15 тисяч правоохоронців – МВС

Підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23-24 серпня будуть 15 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій, заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

За даними міністерства, лише у Києві у ці дні планують залучити близько 7 тисяч особового складу: 23 серпня українську столицю патрулюватимуть 1400, а 24-го – 4500 поліцейських і гвардійців.

«Особовий склад має чітко розуміти свої завдання і смисл всіх цих заходів. Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, наміри дестабілізувати ситуацію й показати, що Україна не спроможна забезпечити безпеку. Ми стежимо за інформацією у ЗМІ, за тим, що відбувається за всіма напрямками», – сказав Сергій Яровий.

Як раніше повідомили у КМДА, у зв’язку зі святкуванням Дня прапора України і 26-ї річниці незалежності України від шостої ранку 22 серпня і до завершення заходів буде перекритий рух низкою вулиць у центрі Києва.

Загалом рух у центрі Києва буде обмежений до 28 серпня.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.