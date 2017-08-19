Радіо Свобода Daily: День Незалежності України із главою Пентагону

Важливий гість

На День Незалежності України у Київ має прибути і глава Пентагону Джеймз Маттіс. Тим часом Сполучені Штати Америки готуються закупити партію нелетальної зброї для України. Охочі взяти участь у тендері можуть зголошуватись до 22 серпня, залишаючи заявки на порталі державних закупівель США. Планується, що Україна отримає тренувальні пістолети Glock G17, відповідні патрони та кілька видів захисного спорядження – загалом 16 позицій. Як допоможе українській армії така підтримка зі США, якщо вона її отримає?

Нова кібератака?

Служба безпеки України попереджає про ймовірну нову кібератаку на мережі українських установ і підприємств. За даними СБУ, про це свідчить виявлена під час дослідження кібератаки «Petya» утиліта Mimikatz (інструмент, що реалізує функціонал Windows Credentials Editor і дозволяє отримати високопривілейовані аутентифікаційні дані).

На черзі три історії, які ми розповіли у відео.

Перша – про лялькового фіскала Насірова, якого носили центром Харкова. Так місцеві активісти відреагували на інформацію, поширену у низці ЗМІ, про нібито повернення Романа Насірова на робоче місце, на посаду голови Державною фіскальної служби, з якої його відсторонили на час розгляду кримінальної справи.

Друга історія – про страйк працівників уранових шахт Інгульська та Смоліного, що на Кіровоградщині поблизу Кабінету міністрів із вимогою подовжити ліцензію на користування надрами.

А третя – про те, як у Голосіївському районі Києва протестувальники зупинили забудову «Скверу волонтерів АТО».

Наслідки теракту в Барселоні

Тим часом іспанська поліція продовжує пошук водія фургона, який наїхав у натовп і вбив таким чином 13 осіб та поранив 100 у туристичному районі Барселони у четвер. Влада назвала це свідомим нападом і терористичною атакою. Відповідальність за неї взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

На швидкості 80 кілометрів на годину у натовп в’їхав фургон і помчав зигзагами, намагаючись зачавити якомога більше людей. Переїхавши на смерть щонайменше 13 осіб і ще понад 100 поранивши, він зупинився лише через 500 метрів на площі Бокерія. За підозрою у скоєнні цього злочину затримано двох осіб, одного марокканця і жителя Мелії – іспанського анклаву в Північній Африці. Однак жоден із них не був водієм автомобіля. Той, як повідомляється, зумів втекти, і зараз поліція веде його інтенсивні пошуки. За даними Міністерства закордонних справ України, українців серед постраждалих немає.

Італійці у Запоріжжі

Вони полишили свій бізнес і роботу в ЄС і заснували невеличкий бізнес у Запоріжжі. Італійці відкрили у місті два невеликих заклади харчування. Траторія родини Фабриціо Коше почала працювати цього літа, а ось піцерія Освальдо Варалдо діє в Запоріжжі вже 5 років. Італійці переконані: українці недооцінюють свої можливості щодо розвитку підприємницької діяльності. Тож уроки з ведення бізнесу в Україні по-італійськи шукайте за останнім лінком на сьогодні.

Не бійтесь нового!

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