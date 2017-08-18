СБУ попереджає про ймовірну нову кібератаку

Служба безпеки України попереджає про ймовірну нову кібератаку на мережі українських установ і підприємств.

Як повідомляє прес-служба відомства, фахівці припускають, що інформація, отримана під час попередньої кібератаки, може бути використана як для проведення кіберрозвідки, так і з метою подальших деструктивних акцій.

За даними СБУ, про це свідчить виявлена під час дослідження кібератаки «Petya» утиліта Mimikatz (інструмент, що у реалізує функціонал Windows Credentials Editor і дозволяє отримати високопривілейовані аутентифікаційні дані).

27 червня в Україні сталася масштабна атака на комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній вірусом, який назвали Petya.A. Про кібератаки, але в менших масштабах, повідомили того дня і в інших країнах.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України також попереджала про можливі кіберзагрози, пов’язані з наслідками дії вірусу Petya.А. В установі заявили, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки.