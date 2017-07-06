НБУ: через вірусну атаку минулого тижня постраждала третина українських банків

У Національному банку України заявляють, що від масованої вірусної атаки минулого тижня постраждала третина українських банків.

«Загалом у результаті дій зловмисників постраждала третина українських банків. На сьогодні всі ці банки вже мінімізували наслідки дій зловмисників і майже повністю відновили роботу в звичайному режимі», – повідомили у відомстві.

За словами заступника директора департаменту безпеки НБУ Антона Кудіна, однією з причин, що призвела до пошкодження комп’ютерної мережі банків, є формальне ставлення до організації системи управління інформаційною безпекою, а також формальне виконання вимог НБУ в цій сфері.

Крім того, він рекомендував банкам актуалізувати політику управління вразливостями та оновленням ПЗ, здійснювати жорстке сегментування мережі, впровадити політику багатофакторної автентифікації та привілейованих облікових записів користувачів, періодично змінювати паролі, регулярно створювати резервні копії, використовувати ліцензійне програмне забезпечення.

«Остання кібератака продемонструвала, що українському банківському сектору потрібно ретельно перевірити захист своїх інформаційних ресурсів та посилити безпеку електронної мережі», – сказав виконувач обов’язки голови Національного банку України Яков Смолій.

27 червня про масштабну атаку вірусом, який назвали «Petya.A», на низку банківських установ. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.