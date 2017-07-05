Аваков: кіберполіція зупинила другий етап кібератаки Petya

У вівторок, 4 липня, спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya, повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Пік атаки планувався на 16:00. Стартувала атака о 13:40. До 15:00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.E.Doc. Атака була зупинена. Сервери вилучено разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Аваков вказав, що в компанії-розробниці програми M.E.Doc «Інтелект-сервіс» відбулися обшуки.

«Прийнято рішення про проведення обшуків і вилучення програмного та апаратного забезпечення компанії, за допомогою якого розповсюджувалося ШПЗ (шкідливе програмне забезпечення – ред.). Обшуки проведено представниками Департаменту кіберполіції, слідчими та за участю Служби безпеки України. Об’єктами огляду є робочі комп’ютери персоналу та серверне обладнання, через яке поширювалося програмне забезпечення», – зазначив Аваков.

Невелика українська компанія, яка випускає бухгалтерське програмне забезпечення, може бути обвинувачена у зв’язку з кібератакою, повідомив 3 липня начальник кіберполіці України полковник Сергій Демидюк. За його словами, співробітників базованої в Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося у декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.