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05 Липень 2017, Київ 22:15
Відео

Вилучили сервери, з яких розповсюджували вірус «Petya.A» – речник Нацполіції (відео)

Вилучили сервери, з яких розповсюджували вірус «Petya.A» – речник Нацполіції (відео)
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Співробітники Національної поліції України, кіберполіції та СБУ провели обшук в компанії ТОВ «Інтелект-Сервіс» (M.E.Doc). За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, через сервери «Інтелект-Сервісу» відбувалося розповсюдження вірусу «Petya.A». Речник також повідомив, що силовики вилучили програмне та апаратне забезпечення компанії. 27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в Національному банку України. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали «Petya.A», повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль», кілька заводів та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові. Йдеться про вірус, який шифрує інформацію на комп’ютері. (Відео Reuters)

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