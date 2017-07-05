Співробітники Національної поліції України, кіберполіції та СБУ провели обшук в компанії ТОВ «Інтелект-Сервіс» (M.E.Doc). За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, через сервери «Інтелект-Сервісу» відбувалося розповсюдження вірусу «Petya.A». Речник також повідомив, що силовики вилучили програмне та апаратне забезпечення компанії. 27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в Національному банку України. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали «Petya.A», повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль», кілька заводів та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові. Йдеться про вірус, який шифрує інформацію на комп’ютері. (Відео Reuters)