Поліція заявляє, що отримала понад 2 тисячі повідомлень про кібератаки

До Національної поліції України надійшло вже дві тисячі 108 повідомлень про інфікування комп’ютерних мереж вірусом-шифрувальником, із них близько 600 надійшли лише за останню добу, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Загалом, на даний час, з приводу блокування роботи комп’ютерної техніки за допомогою вірусу-шифрувальника до поліції офіційно подано 420 заяв. З них – 309 звернень від приватного сектору країни та 111 – від державних організацій. За результатами отриманих звернень, у 66 випадках поліція розпочала кримінальні провадження за статтею 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 354 такі факти внесені до журналу єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації, додали в поліції.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині була «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляв телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.