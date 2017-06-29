Гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки – представник ООН

Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій, повідомив 29 червня голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш.

Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було більш складним, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець. Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп’ютерів, твердить Волш.

Це дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і унеможливити отримання грошей. «Це може бути будь-хто: від одного хлопця, що сидить у підвалі, до національної держави», – сказав голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.