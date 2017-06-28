Кібератака в Україні не завдала великої шкоди – представник РНБО

У РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї. Про в ефірі Радіо Свобода сказав керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.

«Масоване ураження було, але особливої шкоди завдати зловмисникам не вдалося», – сказав він в ефірі Радіо Свобода.

За цими кібератаками, як і за тим, що відбувалися у грудні минулого року, стоїть Росія, заявляють в РНБО.

На запитання, чи є докази причетності російських хакерів, Валентин Петров відповів: «Злочини у сфері високих технологій мають достатньо складні криміналістичні особливості, які важко документувати. Проте процес йде. Якщо казати про грудневі атаки на фінансовий сектор, то у нас вже є конкретні прив’язки до конкретних джерел в Росії. Зараз йде аналогічна робота і по атаках, що відбувалися вчора. Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на конкретний результат, який можна буде представити суспільству. Попередня оцінка підтверджує, що це є російський слід».

Захищатися від кібератак Україні допомагають західні партнери. За словами Петрова, в рамках партнерства з НАТО Україна реалізовує проект з кібербезпеки.

«Закуплено спеціальне обладнання, яке передане правоохоронним органам, встановлений відповідний сенсор кібербезпеки. Ми активно працюємо з НАТО, з США, Великою Британією. Нам допомагають і вивчають наш довід, бо ми – цікавий полігон, на якому Росія використовує сучасну кіберзброю і всім цікаво подивитися, як воно працює, як можна протидіяти загрозам», – додав Валентин Петров.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляв, що до кібернападу може бути причетна Росія.

Департамент кіберполіції отримав за добу понад тисячу повідомлень щодо втручання у роботу комп’ютерних мереж, повідомив ​речник Національної поліції Ярослав Тракало. За його словами, серед цих звернень 43 надійшли від комерційних компаній, решта стосувалася консультацій, які поліцейські надавали цілодобово.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали «Petya.A», повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль», кілька заводів та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.

Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.