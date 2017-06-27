Засновник першого біткоін-агентства в Україні Михайло Чобанян пише, що готовий взяти на себе викуп за критичні державні компанії та установи, які постраждали від вірусу.

Він також заявляє, що створює оперативний штаб для вирішення ситуації та запрошує експертів долучатися.