Речник Нацполіції Ярослав Тракало пише, що під атаку потрапив один із мобільних операторів. Усього Департамент кіберполіції отримав 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів.
«Після отримання звернень на місце виїжджають спеціалісти Департаменту кіберполіції та інших профільних служб, які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків», - повідомляє Тракало.
Засновник першого біткоін-агентства в Україні Михайло Чобанян пише, що готовий взяти на себе викуп за критичні державні компанії та установи, які постраждали від вірусу.
Він також заявляє, що створює оперативний штаб для вирішення ситуації та запрошує експертів долучатися.
Одна із порад - відімкнути комп'ютери від мережі, доки не стало ясно, як уникнути та рятуватися від вірусу.
Зараження відбувається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Про це пише у Facebook експерт із кібербезпеки. Він додає, що вірус поширюється локальною мережею через DoblePulsar та EternalBlue, аналогічно з методами вірусу #WannaCry, який вразив багато комп'ютерів по всьому світу у травні.