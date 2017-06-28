Вірус Petya.A атакував великі компанії в Білорусі – МВС

Вірус Petya.A, який напередодні вразив комп’ютери підприємств, банків і урядових структур США і країн Європи, зокрема України, дістався окремих великих компаній Білорусі, повідомили 28 червня у Міністерстві внутрішніх справ країни.

«Сліди нового вірусу, який атакує Європу, США і Азію, виявлені в білоруських комп’ютерних мережах. Як зазначили в управлінні «К», із заявами до міліції вже звернулися представники деяких великих білоруських компаній», – повідомили в МВС Білорусі, не уточнивши назв.

27 червня вірус вразив комп’ютери підприємств, банків і урядових структур США і країн Європи. У США розслідування кібератаки веде Федеральне бюро розслідувань.

Поширення шкідливої програми розпочалося з України, пізніше про кібератаки повідомили в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Таким же чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.