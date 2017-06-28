Кабмін: кібератаку на мережі органів влади України зупинили

Кабінет міністрів України заявляє, що масштабну кібератаку на корпоративні мережі й мережі органів влади, яка сталася 27 червня, зупинили.

«Ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних… Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства з забезпечення безпеки держави, працюють в штатному режимі», – йдеться в повідомленні прес-служби уряду 28 червня.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в Нацбанку України. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали Petya.A, повідомила «Нова пошта», «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові. Не працював сайт Кабінету міністрів.

Пізніше про кібератаки повідомили в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

Комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився і на країни Азії, повідомило 28 червня агентство Bloomberg. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Таким же чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.