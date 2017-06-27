Сайт уряду відновив роботу після кібератаки

Урядовий сайт відновив роботу після кібератаки вірусу Petya, повідомив у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Це – перший позитивний сигнал. Триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу», – написав він.
27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом «Petya.A» повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.
Чорнобильська АЕС перейшла на радіаційний моніторинг промислового майданчика у ручному режимі через кібератаку.
Департамент кіберполіції повідомив про має 22 звернення про втручання у роботу персональних комп’ютерів станом на 16:10 від державних та приватних установ, зокрема, одного мобільного оператора
За попередньою інформацією, йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на комп’ютері і вимагає у користувачів гроші за розшифрування.
Про вірус «Petya» у своїх оглядах повідомляли представники розробника антивірусу «Zillya» у 2016-му. Ймовірно, зараз йдеться про якусь модифікацію згаданої програми.
Окрім того, про «потужну хакерську атаку» на його сервери повідомив 27 червня російський нафтовий гігант «Роснефть». Чи пов’язані ці випадки, наразі невідомо.
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