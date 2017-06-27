Триває кібератака на Кабмін, українські банки, енергопідприємства і установи зв’язку

Національний банк заявив про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на декілька українських банків, а також на деякі підприємства комерційного та державного секторів, що відбувається сьогодні, 27 червня.

«У результаті таких кібератак ці банки мають складності з обслуговуванням клієнтів та здійсненням банківських операцій. Наразі у фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку. Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані», – йдеться у повідомленні на сайті установи.

Зокрема, стало відомо, що постраждав «Ощадбанк».

Про атаку на їхні інформаційні системи повідомила також «Нова пошта».

«Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр «Нова пошта» тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів», – написали представники підприємства у Facebook.

Раніше цього ж дня «Інтерфакс Україна» повідомив про хакерські атаки на «Київенерго» та «Укренерго», а видання «Обозреватель» – про атаки на «Запоріжжяобленерго» та «Дніпроенерго».

Станом на 15:10 сайти «Укренерго», «Запоріжжяобленерго» та «Дніпроенерго» не працюють, а у Facebook «Київенерго» повідомили, що центри обслуговування клієнтів «із технічних причин» працюють в обмеженому режимі. Деталей наразі жодна зі згаданих установ не повідомляла.

Окрім того, як повідомив «24 канал», на київську та львівську редакції медіахолдинг ТРК «Люкс», до складу якого входить він, національна мережа радіостанцій «Радіо Люкс» та «Радіо Максимум», а також низка інтернет-сайтів, скоєно вірусну атаку.

Також віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив про кібератаку на комп'ютери українського уряду.

У Київському метрополітені повідомили, що оплата банківськими картками у підземці наразі неможлива через хакерську атаку, але безконтактні картки працюють у звичайному режимі.

Про вірусну атаку повідомили також у мережах автозаправок.

Стало відомо, що йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на уражених комп'ютерах.

Про спам-атаку повідомили також в міжнародному аеропорту «Бориспіль»