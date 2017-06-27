ЧАЕС перейшла на радіаційний моніторинг у ручному режимі через кібератаку

Чорнобильська АЕС перейшла на радіаційний моніторинг промислового майданчика у ручному режимі через кібератаку, повідомляє прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

«У зв’язку з кібератакою не працює сайт Чорнобильської АЕС. Усі технологічні системи станції працюють у звичайному режимі. Через тимчасове відключення системи Windows радіаційний моніторинг промислового майданчика здійснюється в ручному режимі», – йдеться в повідомленні.

Раніше Департамент кіберполіції заявив, що має 22 звернення про втручання у роботу персональних комп’ютерів станом на 16:10 від державних та приватних установ, зокрема, одного мобільного оператора.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в Нацбанку. Окрім того, про атаку вірусом «Petya.A» повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що, за попередніми оцінками, до кібератаки, від якої постраждали українські державні й приватні установи, може бути причетна Росія.