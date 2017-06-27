Кібератака, ймовірно, приурочена до Дня Конституції України – Антон Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ, депутат Антон Геращенко назвав кібератаку на українських інтернет-користувачів, яка нині триває, наймасштабнішою в українській історії і припустив, що вона приурочена до Дня Конституції. Про це він написав у Facebook.
За інформацією депутата, це може бути різновид віруса-вимагача WannaCry, який почав поширюватися по всьому світу в середині травня.
«У програмному коді вірусу була закладена дата запуску 27 червня об 11:00. Кібератака, що мала на меті спробу дестабілізації ситуації в економіці та суспільній свідомості України, була замаскована під спробу вимагання грошей у власників комп'ютерів. Вірус зашифровує всі дані жорсткого диска і вимагає викуп у кілька сотень доларів. Метою цієї тренувальної кібератаки, найімовірніше – приуроченої до Дня Конституції України, є офіси банків, редакції засобів масової інформації, об'єкти зв'язку, транспорту, телекомунікації, енергетики», – заявив Геращенко.
Окрім того, він повідомив, що за кожним фактом такого втручання буде почато кримінальне провадження.
27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом «Petya.A» повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.
Департамент кіберполіції повідомив про має 22 звернення про втручання у роботу персональних комп’ютерів станом на 16:10 від державних та приватних установ, зокрема, одного мобільного оператора.
За попередньою інформацією, йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на комп’ютері і вимагає у користувачів гроші за розшифрування.
Про вірус «Petya» у своїх оглядах повідомляли представники розробника антивірусу «Zillya» у 2016-му. Ймовірно, зараз йдеться про якусь модифікацію згаданої програми.
Окрім того, про «потужну хакерську атаку» на його сервери повідомив 27 червня російський нафтовий гігант «Роснефть». Чи пов’язані ці випадки, наразі не відомо.
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