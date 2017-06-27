«Роснефть» зазнала хакерської атаки – заява

Російський нафтовий гігант «Роснефть» повідомив про «потужну хакерську атаку» на його сервери. У компанії при цьому стверджують, що атака не вплинула на видобуток нафти.

За даними російської газети «Ведомости», хакери також атакували дочірню компанію «Роснефти» «Башнефть» – всі комп’ютери компанії «перезавантажились, після чого з’явилось невстановлене програмне забезпечення і вивело на екрани заставку вірусу WannaCry».

У своїй заяві 27 червня «Роснефть» висловила надію на те, що цей інцидент не був «пов’язаний з поточними судовими процедурами».

У вівторок почався розгляд по суті позову «Роснефти» до корпорації «Система» на 170 мільярдів рублів. Саме в таку суму «Роснефть» оцінює збитки «Башнефті», які нібито були завдані ще в той час, коли компанія перебувала під управлінням «Системи».

Раніше 27 червня стало відомо про кібератаку на сервери декількох українських банків, компаній «Укренерго», «Київенерго» і медіахолдингу «Люкс». Імовірно, мова йде про вірус WannaCry. Повідомляють також про атаку хакерів на комп’ютери уряду України.

Вірус-вимагач WannaCry почав поширюватися по всьому світу в середині травня. Він шифрує всі дані на ураженому комп’ютері та вимагає викупу.