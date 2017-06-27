Секретар РНБОУ про кібернапад: можна говорити про російський слід

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що, за попередніми оцінками, до кібернападу, від якого постраждали українські державні й приватні установи, може бути причетна Росія.

Як заявив Турчинов, через потужну кібератаку на інформаційні системи широкого спектру Національний координаційний центр кібербезпеки працює за протоколом швидкого реагування.

За його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки і були включені до захищеного контуру (захищений вузол інтернет-доступу), не зазнали пошкодження.

«Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам, які з суб'єктивних причин не увійшли до захищеного контуру, об'єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору», – сказав Турчинов, слова якого цитує прес-служба РНБО.

Він заявив, що всім держустановам треба «увійти до захищеного контуру інтернету та виконували всі вимоги фахівців з кібербезпеки». «Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, насамперед, державним», – додав секретар РНБО.

Раніше Департамент кіберполіції заявив, що має 22 звернення про втручання у роботу персональних комп’ютерів станом на 16:10 від державних та приватних установ, зокрема, одного мобільного оператора.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в Нацбанку. Окрім того, про атаку вірусом «Petya.A» повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.