ДФС призупинила електронний документообіг через кібератаку – заява

Державна фіскальна служба заявила, що відключила через кібератаку «некритичні елементи мережі».

«У штатному режимі працює митне оформлення. Приймання електронних документів (звітності, податкових накладних та інших) тимчасово призупинено з 18:00 год 27.06.2017. Всі електронні документи, що надійшли до ДФС до 18:00 будуть оброблені днем прийняття», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

У той же час, заблоковано роботу відділень банків у пунктах пропуску на державному кордоні, повідомляють у ДФС.

«Разом з тим, ДФС повідомляє про досягнуту домовленість з ПАТ АБ «Украгазбанк», уповноваженим банком на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, щодо гарантування приймання платежів у автономному режимі. Наразі ситуація з роботою комп’ютерної мережі ДФС контрольована, вживаються заходи для повної нейтралізації втручання», – йдеться у повідомленні.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом «Petya.A» повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль» та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.

Зараз відомо, що урядовий портал та «Нова пошта» увечері 27 червня відновили роботу.

Департамент кіберполіції повідомив про має 22 звернення про втручання у роботу персональних комп’ютерів станом на 16:10 від державних та приватних установ, зокрема, одного мобільного оператора

За попередньою інформацією, йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на комп’ютері і вимагає у користувачів гроші за розшифрування.

Про вірус «Petya» у своїх оглядах повідомляли представники розробника антивірусу «Zillya» у 2016-му. Ймовірно, зараз йдеться про якусь модифікацію згаданої програми.

Окрім того, про «потужну хакерську атаку» на його сервери повідомив 27 червня російський нафтовий гігант «Роснефть». Чи пов’язані ці випадки, наразі невідомо.