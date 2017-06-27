Як українці реагують жартами на кібератаки (огляд соцмереж)

Критика систем безпеки, поради і жарти. Через масштабні кібератаки на низку українських установ і компаній «впали» чимало сайтів і сервісів, але соцмережі працюють без збоїв. Як на ситуацію реагує твіттер- і Фейсбук-спільнота? Радіо Свобода зібрало низку особливих реакції.

Нацбанк, деякі міністерства, «Укрпошта», «Нова пошта», мережі заправок KLO та WOG, аеропорт «Бориспіль», «24 канал», ЧАЕС... Це неповний перелік тих, хто постраждав від вірусу (детальніше – у живому блозі Радіо Свобода).

Атака та критичні об’єкти інфраструктури – це зовсім не смішно. Але в «Укрпошті» знайшли місце і для позитиву.

Офіційний твіттер України закликає не панікувати

А ось деякі поради щодо того, як уникнути зараження від засновника курсів онлайн-освіти Prometheus Івана Примаченка.

Деякі ЗМІ повідомили про атаку на «ПриватБанк». Цю інформацію згодом спростувала прес-секретар банку. Є і «офіційна» заява у твіттері :)

Російська компанія «Роснефть» також повідомила про атаку.

#PetyaCry

Користувачі соцмереж одразу звернули увагу на назву вірусу.

У соцмережах критикують слабкість систем безпеки.

Наступне дошкульне запитання – чи вплинуть атаки на перебіг реформ.

Юлія Тимошенко теж не втрималася від коментаря і гри слів.

Жартівники «радять» купувати сірники і роздрукувати Фейсбук

Що б було, якби українці залишились без доступу до інтернету і гаджетів? Фантазує блогер Роман Голубовський.

А блогер Євген Сойкін уявляє, як би виглядало спілкування хакерів із українськими чиновниками:

Є і жартівливі поради, як уникнути кібератаки.

І взагалі, що робити далі?

Найкраща прихована реклама Apple, операційна система якої не вразлива до вірусів?

Поки що проблеми не вирішені, але жарти не вщухають.