Використана для кібератаки модифікація вірусу Petya схожа на WannaCry, але складніша – Європол

Досі не зупинена атака модифікованим комп’ютерним вірусом Petya схожа на дію вірусу WannaCry, але більш складна, йдеться у заяві Європолу, оприлюдненій на сайті відомства. За даними служби, наразі кількість жертв вірусу невідома.

«Попри існування із 2016-го ця програма Petya відрізняється від типової, оскільки не просто зашифровує файли, а й також переписує майстер завантажування записів. Це робить машину непридатною для використання і унеможливлює відновлення з неї будь-якої інформації. Відмінністю від попереднього інциденту з WannaCry, ця атака не включає жодного типу «kill switch» (механізм самознищення – ред.)», – йдеться у повідомленні.

У Європолі радять у жодному разі не платити вимагачам, оскільки не допоможе відновити дані, надати поліції копію фішингового листа, через який відбулося інфікування системи вірусом, та відключити інфікований пристрій від мережі.

27 червня вірус вразив комп’ютери підприємств, банків і урядових структур США і країн Європи. У США розслідування кібератаки веде Федеральне бюро розслідувань.

Поширення шкідливої програми розпочалося з України, пізніше про кібератаки повідомили в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.