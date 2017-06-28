Вірус-вимагач Petya.А шириться світом

Комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії, повідомляє 28 червня агентство Bloomberg. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

27 жовтня вірус вразив комп’ютери підприємств, банків і урядових структур США і країн Європи. У США розслідування кібератаки веде Федеральне бюро розслідувань.

Поширення шкідливої програми розпочалося з України, пізніше про кібератаки повідомили в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині «вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі», повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація «Роснєфть».

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Таким же чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Служба безпеки України 27 червня оприлюднила рекомендації для користувачів інтернету, яким чином можна захиститись і що робити у випадку зараження мережевим вірусом Petya.A. За даними СБУ, більшість інфікувань операційних систем відбувалася через відкриття шкідливих вкладених файлів, які були надіслані на електронні адреси багатьох комерційних та державних структур, зараження було сплановане заздалегідь і відбувалось у декілька етапів.