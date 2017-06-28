Радіо Свобода Daily: На кого «напав» вірус «Petya» та як від нього оговтуються?

Найпотужніша кібератака

Державні установи, аеропорти та банки по всій Україні оговтуються від хакерської атаки вірусом «Petya.A». Через кібернапад Чорнобильська АЕС перейшла на радіаційний моніторинг у ручному режимі.

Експерти кібератаку вже назвали наймасштабнішою в українській історії. А правоохоронці побачили російський слід, припустивши, що вона приурочена до Дня Конституції України. Йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на комп’ютері і вимагає у користувачів гроші за розшифрування. Крім України, комп’ютерний вірус дібрався до Іспанії, Індії, Данії, Великої Британії, Франції, а також Росії.

Критика систем безпеки, поради і жарти. Попри те, що через вірус «впали» чимало сайтів і сервісів, але соцмережі працюють без збоїв. Як на ситуацію реагує твіттер- і Фейсбук-спільнота? Радіо Свобода зібрало низку особливих реакцій.

Рекомендації CБУ, як захиститись від вірусу Petya.А, читайте за лінком.

Смертельна атака

У Києві вбили командира одного з підрозділів спецпризначення Головного управління розвідки – його автівка вибухнула. Розслідувати злочин буде головна військова прокуратура із залученням усіх українських спецслужб. Головна версія – російський слід. Загиблий виконував бойові завдання в зоні АТО, координував дії інших спецпризначенців.

Максим Шаповал був бойовим офіцером, зокрема, командував першою групою спецпризначенців, які звільняли Донецький аеропорт навесні 2014 року. «Першу групу вів і командував зачисткою саме загиблий. Отже, це був перший український «кіборг», – заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

На черзі заголовки про важливе:

Головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужву відпустили з Лук’янівського СІЗО під заставу в 544 тисячі гривень

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Сталін, Путін і Пушкін – «найвидатніші люди» всіх часів для росіян. Аналітичний центр Юрія Левади оприлюднив результати соцопитування

У Львові поховали Володимира Косика – відомого історика, приятеля Степана Бандери і Ярослава Стецька

Екватор парламенту

Верховна Рада долає екватор: чинний парламент діє уже два з половиною роки. Спікер Андрій Парубій годину перелічував його успіхи. Серед найбільших здобутків назвав затвердження курсу на членство в НАТО, енергетичну незалежність та посилення боєздатності армії. На останній пленарний тиждень парламент також має «наполеонівські плани», сказав спікер.

А от про «проблемні точки» – кнопкодавство, прогули та гальмування низки ключових реформ на рівні парламенту, говорив із меншим запалом. Мовляв, докладає усіх зусиль як спікер, проте ще багато роботи попереду. Як дисциплінувати депутатів та наскільки ефективною є їхня робота, Радіо Свобода розповіли експерти.

Із окопу у таксі

Колись джип із нинішньою наліпкою #WarTaxi «намотував» кілометри на Донбасі. Тепер він курсує Одесою. Волонтери та колишні військові користуються позашляховиком, аби зібрати кошти на ще один джип для українських солдатів. #WarTaxi – це ініціатива фонду «Повернись живим» та одного з популярних сервісів замовлення таксі. Благодійники вже випробували формат у Києві, Львові та Дніпрі. Скрізь – успішно. Восени #WarTaxi планують «перевезти» до Харкова.

Про те, як воно: із під обстрілів в окопах у мирне життя за кермо, в останньому лінку на сьогодні.

Відчувайте і дійте!

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