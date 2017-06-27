У Києві вбили командира спецпризначенців розвідки. Матіос вказує на Кремль

В український столиці вбили командира одного з підрозділів спецпризначення Головного управління розвідки – його автівка вибухнула близько 8-ї ранку. Розслідувати злочин буде головна військова прокуратура із залученням усіх українських спецслужб. Головна версія – російський слід. Загиблий виконував бойові завдання в зоні АТО, координував дії інших спецпризначенців.

В Києві вбили командира одного з загонів спецпризначення української розвідки полковника Максима Шаповала – близько 8 ранку в його автівці спрацював вибуховий пристрій. Чоловік 1978 року народження загинув на місті події, в нього залишилося двоє дітей. Київська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 258 – терористичний акт. Проте розслідувати справу буде Головна військова прокуратура, повідомив журналістам на місті події директор департаменту МВС Артем Шевченко.

Спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після проведення слідчих дій на місті злочину

«По тій картині злочину, яка є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після проведення слідчих дій на місті злочину», – наголосив Шевченко.

Терористичний акт і розслідування обговорили на закритій нараді за участю керівників усіх правоохоронних органів, РНБО і навіть президента, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Всі члени слідчо-оперативної групи у справі вбивства Шаповала пройдуть поліграф, щоб запобігти витоку інформації. Над справою працюють представники всіх спецслужб, шість слідчих військової прокуратури, чотири прокурори, а також оперативні працівники контррозвідки Служби безпеки України і Національної поліції.

«Сила вибухового пристрою, який був приведений у дію о 8.14 ранку, була такою, що на відстані 50 метрів, я прошу вибачення у родини загиблого, що я це говорю, на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого», – заявив Матіос.

Це був перший український «кіборг»

Максим Шаповал був бойовим офіцером, зокрема, командував першою групою спецпризначенців, які звільняли Донецький аеропорт навесні 2014 року. «Вже після цього на об’єкт заходили групи з 3-го і 8-го полку спецпризначення, а першу групу вів і командував зачисткою саме загиблий. Отже, це був перший український «кіборг», – заявив військовий прокурор.

Міцність саморобного вибухового пристрою склала близько 3 кілограмів тротилу – джерела

Під час вибуху постраждало ще двоє людей, вони отримали осколкові поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Очевидці розповідають про дуже сильний вибух, його міцність можна оцінити на відео з камери спостереження, яке швидко виклали в інтернет.

За попередніми даними, міцність саморобного вибухового пристрою складала близько 3 кілограмів в тротиловому еквіваленті, повідомляють джерела Радіо Свобода. Офіційно МВС повідомило про міцність близько одного кілограма. Для порівняння: ручні гранати, які сьогодні використовуються на фронті, мають в собі від 60 до 110 грамів тротилу.

Шаповал працював в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, детальна інформація про його діяльність становить державну таємницю. Джерела Радіо Свобода повідомляють, що і сам Шаповал, і його підрозділ були безпосередньо задіяні у виконанні бойових завдань в зоні АТО, у тому числі на окупованій території. Також відомо, що саме підлеглі Шаповала займалися забезпеченням охорони колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, якого вбили у Києві 23 березня, проте говорити про зв’язок цих двох вбивств ще зарано, кажуть джерела Радіо Свобода.

Його хлопці працювали, коли решта не розуміла, що робиться – друг загиблого

Народний депутат Олександр Данченко допомагав Шаповалу і його підрозділу, возив волонтерську допомогу. Останнього разу бачились десь місяць тому, розповів він Радіо Свобода, пізніше тільки говорили телефоном. Це була фантастична людина, каже народний депутат.

Це – один з найкращих офіцерів в своїй справі в державі. Він дуже класний друг був

«Я не буду говорити про його професійну діяльність, я можу сказати, що це – один з найкращих офіцерів в своїй справі в державі. Він дуже класний друг був. Дуже професійний, щирий. В ті часи, коли всі бігали і не розуміли, що відбувається, саме він і його хлопці багато чого робили», – розповів політик. Із розвідником він познайомився ще до війни.

Колишній слідчий СБУ закликає не забувати про економічну складову

За словами колишнього керівника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка, для підготовки подібного теракту зловмисникам потрібно було від тижня до трьох місяців часу, залежно від їхньої кваліфікації.

Тут є дві складових, війна і економіка, торгівля під час війни між воюючими сторонами

«Тут, звичайно, вбивство було сплановане, організоване і вчинене цинічно в центрі Києва. Вбивство в нас відомих сильно чи не сильно відомих людей відразу прив’язують до руки Москви. Я більше того скажу, тут є дві складових, війна і економіка, торгівля під час війни між воюючими сторонами», – заявив колишній слідчий Служби безпеки.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловили глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця. На розкриття вбивства, на думку екс-головного військового прокурора, в правоохоронців є лише 10 днів.