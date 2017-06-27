Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Червень 2017, Київ 19:40
Новини | Події

Матіос: Основна версія слідства у справі про вбивство офіцера розвідки – російський слід

Слідчі працюють на місці вибуху в Києві, 27 червня 2017 року

Основна версія слідства у справі про вбивство внаслідок вибуху полковника Максима Шаповала – російський слід, заявив на брифінгу після закритої наради під головуванням президента головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, серед іншого буде розглядатися ймовірність існування зв’язку між цим убивством та убивством екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

«На території України з початку року було здійснено 10 злочинів із використанням вибухівки. Ми їх всі будемо відпрацьовувати, – сказав Матіос. – У нас є досить небагато часу – я вважаю, що це не більше 10 днів – для максимально швидкої можливості розкриття цього злочину, що буде все одно важко».

Прокурор обіцяє залучення до розслідування найкращих фахівців.

Вибух автомобіля у Солом’янському районі Києва стався близько восьмої ранку 27 червня. За даними Міністерства оборони, внаслідок вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Як зауважив Анатолій Матіос на брифінгу, Шаповал був командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт.

Полковник розвідки загинув внаслідок підриву машини у Києві (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:41
0:00:00 /0:00:41
ЗАВАНТАЖИТИ

У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідувати справу буде військова прокуратура.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG