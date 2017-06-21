Слідство щодо убивства Вороненкова рухається у правильному напрямку – вдова

Вдова вбитого в Києві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова – Марія Максакова – висловила переконання, що українське слідство іде правильним шляхом. Водночас Надія Горянська, цивільна дружина активіста, підозрюваного у причетності до вбивства, переконана: арешт є помстою за громадську діяльність. За словами адвоката Маркіяна Галабали, українські суди і досі виносять рішення за «дзвінками з вищих кабінетів», однак у справі Вороненкова суспільний інтерес може змусити правоохоронців провести якісне розслідування.

Марія Максакова, вдова Дениса Вороненкова, висловила переконання, що українське слідство «рухається у правильному напрямі». Про це вона заявила на прес-конференції, презентуючи свій благодійний фонд, який допомагатиме музично обдарованим дітям в Україні

Максакова сказала, що співпрацює зі слідством як потерпіла сторона. Вона не сумнівається у тому, що вбивство розкриють, оскільки, за її словами, справою займаються «професіонали, що працюють вдень і вночі».

На запитання журналістки Радіо Свобода про нещодавнє затримання активіста Ярослава Тарасенка, Максакова сказала: «Є така категорія людей – серед злочинців ця категорія домінує, які до кінця будуть заперечувати вину, навіть якщо ви їм покажете відео, будуть стояти всі свідки». При цьому вона наголосила, що має юридичну освіту.

Минулої п’ятниці, 16 червня, стало відомо, що активістові з Павлограда Ярославу Тарасенку оголосили про підозру в організації та причетності до вбивства Дениса Вороненкова. Голосіївський суд постановив утримувати підозрюваного під вартою протягом 60 днів.

«Усі ці дані будуть публічно розкриті, й абсолютно всі зможуть переконатися в тому, що слідство – і я це можу вам відповідально заявити – перебувають на правильному шляху», – сказала Максакова на прес-конференції.

Мені говорять: це служби чи не служби? Кримінал з ними співпрацює… чекає, поки їх «попросять» виконати роботу

Вона зазначила, що убивці Вороненкова створили в її особі ще гіршу проблему – Максакова переконана, що це зробив не президент Володимир Путін, не його адміністрація, і не Кремль. «Мені говорять: це служби чи не служби? Я би не стала проводити демаркаційної лінії між цими службами і криміналом. Кримінал з ними співпрацює… чекає, поки їх «попросять» виконати для них роботу».

Дружина Тарасенка: Арешт – це переслідування добровольців і націоналістів

Справа не особисто в моєму цивільному чоловікові, це винищення в принципі руху добровольчого і людей, яких об’єднує одна ідея

Цивільна дружина єдиного поки що затриманого у справі вбивства Вороненкова Надія Горянська переконана, що до вбивства Ярослав Тарасенко непричетний, а арешт є результатом його діяльності. Горянська вважає, що активісти заважають корупціонерам та депутатам, тож таким чином «ті, у кого більше грошей», позбуваються перешкод.

«Справа не особисто в моєму цивільному чоловікові, це винищення в принципі руху добровольчого і людей, яких об’єднує одна ідея. Це рух проти українців, проти націоналістів, проти добровольців, це така практика, на жаль, зараз існує», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода 16 червня після того, як Голосіївський суд ухвалив рішення тримати Тарасенка під вартою.

Даючи свідчення на засіданні, Горянська сказала, що 23 березня її цивільний чоловік не міг бути у Києві, а в ті дні був «тяжкохворим». Координатор дніпровського відокремленого загону національного руху «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ) Ростислав Винар сказав раніше у коментарі Радіо Свобода, що Тарасенко дійсно був знайомий з убивцею і перебував у Києві того дня. За словами Винара, затриманий павлоградець є членом «ДІЯ» і брав участь в АТО як боєць-доброволець.

Члени цієї організації не бачать переконливих підстав для затримання активіста. Адвокат Роман Гайдай 19 червня повідомив Радіо Свобода, що захист оскаржує арешт. За його словами, апеляційну скаргу подали до Апеляційного суду міста Києва. Як зазначив адвокат, за законодавством, її мають розглянути упродовж трьох днів.

Суди прогинаються під правоохоронні органи – Галабала

Прокуратура клопотала про тримання Тарасенка під вартою протягом 60 діб, оскільки «отримала оперативну інформацію» про те, що той збирається покинути країну та переховуватися від слідства. Також прокурори заявляли, що мають докази того, що саме Тарасенко привіз на місце вбивства кілера і мав його звідти забрати.

Адвокат Маркіян Галабала наголосив у коментарі Радіо Свобода, що рішення про тримання під вартою є другорядним і не свідчить про те, що особа могла бути причетною до злочину. Він наголосив: при виборі запобіжного заходу ідеться лише про те, щоб підозрюваний співпрацював зі слідством і не зміг уникнути відповідальності, якщо його причетність доведуть.

Він також висловив переконання, що в Україні є фахівці, які можуть провести якісне досудове розслідування. На думку Галабали, перспектива у розслідуванні цієї справи все є. Однак ресурсів не завжди вистачає, говорить адвокат. Галабала наводить приклад справи щодо вбивства Павла Шеремета: незважаючи на те, що на розслідування «кинули безліч ресурсів», злочин не розкрили, а результати слідства незрозумілі для суспільства.

Суди, коли дзвонять з вищих кабінетів, виносять необґрунтовані рішення

«Знаючи, як наші суди прогинаються під правоохоронні органи… Особливо, коли дзвонять з вищих кабінетів із Різницької чи з Міністерства внутрішніх справ, чи з Володимирської, тоді вони на багато що заплющують очі і виносять необґрунтовані рішення», – коментує адвокат.

За його словами, розкриття убивства Вороненкова є однією з пріоритетних справ для українських правоохоронних органів та правосуддя, а в суспільстві є запит на результат. З одного боку, такий суспільний тиск може служити додатковим стимулом для правоохоронців розкрити цей злочин. З іншого ж боку, стверджує Галабала, щоб задовольнити інтерес суспільства, вони можуть притягати до відповідальності осіб, які не мають до справи жодного стосунку.