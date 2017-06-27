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27 Червень 2017, Київ 13:36
Новини | Події

Вибух, через який загинув офіцер Міноборони, розслідуватиме військова прокуратура – Матіос

Слідчі на місці вибуху, Київ, 27 червня 2017 року

Вибух автомобіля в Києві, внаслідок якого загинув офіцер Міноборони України, розслідуватиме Головна військова прокуратура, повідомив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Рішенням (постановою) генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Полковник розвідки загинув внаслідок підриву машини у Києві (відео)
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​Вибух автомобіля у Солом’янському районі Києва стався близько восьмої ранку 27 червня. За даними Міністерства оборони, внаслідок вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

У поліції раніше повідомили, що також була поранена перехожа 1990 року народження, у неї осколкові поранення ніг.

У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.

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