Вибух, через який загинув офіцер Міноборони, розслідуватиме військова прокуратура – Матіос

Вибух автомобіля в Києві, внаслідок якого загинув офіцер Міноборони України, розслідуватиме Головна військова прокуратура, повідомив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Рішенням (постановою) генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

​Вибух автомобіля у Солом’янському районі Києва стався близько восьмої ранку 27 червня. За даними Міністерства оборони, внаслідок вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

У поліції раніше повідомили, що також була поранена перехожа 1990 року народження, у неї осколкові поранення ніг.

У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.