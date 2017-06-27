Внаслідок вибуху в Києві загинув водій – поліція

Водій автомобіля, в якому зранку 27 червня на перетині вулиць Солом’янської та Олексіївської в Києві стався вибух, загинув. Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

«О 8:16 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на перехресті вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес». На місці працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі «швидкої» та рятувальники. Встановлюються причини і обставини вибуху. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації», – ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Це вже другий за останній тиждень вибух автомобіля в Києві. 23 червня в Шевченківському районі столиці України під водійським сидінням однієї з машин спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху тоді постраждав чоловік 1970 року народження.