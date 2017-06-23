Поліція: в автомобілі, що вибухнув у Києві, був прикріплений вибуховий пристрій

У поліції Києва заявляють, що, за попередніми результатами огляду, під водійським сидінням автомобіля, що вибухнув 23 червня в Шевченківському районі столиці України, був прикріплений невстановлений вибуховий пристрій.

За повідомленням поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для багатьох осіб». За вчинення такого правопорушення передбачено до 15 років позбавлення волі або ж довічне увʼязнення.

За даними поліції, вибух у позашляховику стався у центрі Києва на перехресті вулиць Тургенєвська і Полтавська вранці 23 червня.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік 1970 року народження. Лікарі надають йому медичну допомогу. Особу постраждалого поліція не називає. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель.