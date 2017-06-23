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23 Червень 2017, Київ 13:01
Новини | Події

Поліція: в центрі Києва стався вибух в авто, травмований чоловік

У Шевченківському районі Києва стався вибух в позашляховику, травмований чоловік.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, вибух стався на перехресті вулиць Тургєнівська-Полтавська.

За даними відомства, внаслідок інциденту постраждав чоловік, 1970 року народження, лікарі надають йому медичну допомогу.

Крім того, пошкоджена передня частина транспортного засобу, також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель.

Про причини вибуху у поліції наразі не повідомляють.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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