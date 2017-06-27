Загиблим внаслідок вибуху в Києві є полковник Максим Шаповал – Міноборони

Загиблим внаслідок підриву автомобіля в Києві 27 червня є співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства оборони України.

«Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця», – ідеться в повідомленні.

Поліція Києва повідомила раніше, що вибух автомобіля в Києві розслідують за статтею «терористичний акт».

Крім того, в поліції поінформували, що внаслідок вибуху, який стався у Солом’янському районі столиці України, постраждала також киянка 1990 року народження.

«Жінку доставили у лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними медиків, у неї – осколкові поранення ніг, її життю нічого не загрожує», – додали у поліції.

На місці вибуху працюють слідчі.

Це вже другий за останній тиждень вибух автомобіля в Києві. 23 червня в Шевченківському районі столиці України під водійським сидінням однієї з машин спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху тоді постраждав чоловік 1970 року народження.