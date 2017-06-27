Поліція: вибух авто в Києві, внаслідок якого загинув військовий, розслідують як теракт

Поліція Києва повідомляє, що вибух автомобіля в Києві, внаслідок якого вранці 27 червня загинув водій, розслідують за статтею «терористичний акт». За повідомленням, водієм виявився чинний військовий.

Крім того, в поліції поінформували, що внаслідок вибуху, який стався у Солом’янському районі столиці України, постраждала також киянка 1990 року народження.

«Жінку доставили у лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними медиків, у неї – осколкові поранення ніг, її життю нічого не загрожує», – додали у поліції.

Інших подробиць поки що не повідомляють. На місці вибуху працюють слідчі.

Це вже другий за останній тиждень вибух автомобіля в Києві. 23 червня в Шевченківському районі столиці України під водійським сидінням однієї з машин спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху тоді постраждав чоловік 1970 року народження.