Через вибух у Києві осколкові поранення мають дві людини – уточнені дані поліції

Поліція Києва уточнює, що внаслідок вибуху в Солом’янському районі Києва 27 червня, в результаті якого загинув офіцер Міноборони України, осколкові поранення отримали двоє перехожих.

Раніше в поліції інформували про поранену дівчину 1990 року народження, у неї – осколкові поранення ніг.

«За допомогою до лікарів також звернувся також чоловік, 1946 року народження, із осколковим пораненням підборіддя. Обом потерпілим надали допомогу без подальшої госпіталізації», – йдеться в оновлених даних поліції.

Вибух автомобіля у Солом’янському районі Києва стався близько восьмої ранку 27 червня. За даними Міністерства оборони, внаслідок вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідувати справу буде військова прокуратура.